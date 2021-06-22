22 Haziran koronavirüs tablosu belli oldu

Sağlık Bakanlığı, Türkiye'nin 22 Haziran 2021 koronavirüs tablosunu paylaştı. Yapılan paylaşıma göre son 24 saatte 57 kişi koronavirüsten yaşamını yitirdi.

Sağlık Bakanlığı, Türkiye'nin 22 Haziran 2021 koronavirüs tablosunu açıkladı.

Türkiye'de son 24 saatte yapılan 223 bin 238 testin sonucuna göre 13 Haziran 2021 tarihi itibariyle 565 kişinin septomlu, 6 bin 143 kişinin semptomsuz olarak koronavirüse yakalandığı belirlendi.

Son 24 saatte 57 kişi koronavirüsten yaşamını yitirdi.

Bugünkü verilerle toplam test sayısı 58 milyon 997 bin 73, toplam vaka sayısı 5 milyon 381 bin 736, toplam vefat sayısı 49 bin 293, toplam ağır hasta sayısı 791, toplam iyileşen hasta sayısı ise 5 milyon 242 bin 945 oldu.

Tabloda haftalık oranlar ise hastalarda zatürre oranı yüzde 2,9, yatak doluluk oranı yüzde 49,3, erişkin yoğun bakım doluluk oranı yüzde 63,3, solunum cihazına bağlı (ventilatör) doluluk oranı yüzde 27,0, ortalama temaslı tespit süresi 8 saat, filyasyon oranı yüzde 99,9 şeklinde yer aldı.