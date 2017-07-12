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  3. 12 Temmuz 2017 07:49

2.200 Komiser Yardımcısı alınacak

Polis Amirleri Eğitimi Merkezi Müdürlüğü'ne 2.200 Komiser Yardımcısı alımı yapılacak. Ön başvurular 17 Temmuz'da başlıyor.

2.200 Komiser Yardımcısı alınacak
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Emniyet Genel Müdürlüğü'ne teşkilat dışından 2 bin 200 komiser yardımcısı adayı öğrenci alınacağı duyuruldu.

EMNİYET MENSUBU OLMAYANLAR BAŞVURABİLECEK

Emniyet Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Polis Akademisi Başkanlığına bağlı Polis Amirleri Eğitimi Merkezine 2017-2018 eğitim-öğretim yılında emniyet mensubu olmayanlar arasından komiser yardımcısı adayı öğrenci alımı yapılacak.

LİSANS MEZUNU 2 BİN ERKEK 200 KADIN ADAY ALINACAK

2 bini erkek, 200'ü kadın olmak üzere toplam 2 bin 200 ilk derece amirlik eğitimi (komiser yardımcısı adayı) öğrenci alımı için başvuracak adayların lisans mezunu veya bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olmaları gerekiyor.

BAŞVURULAR 17 TEMMUZ-2 AĞUSTOS ARASINDA

Ön başvurular 17 Temmuz- 2 Ağustos 2017 tarihleri arasında Polis Akademisi Başkanlığının www.pa.edu.tr internet adresinden online olarak alınacak. Alıma ilişkin diğer gerekli hususlar ve adaylarda aranacak şartlar Polis Akademisi Başkanlığının resmi internet sitesi www.pa.edu.tr'den ilan edilecek.

emniyet , komiser yardımcısı adayı