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''22.02.2022'' çılgınlığı! Nikah dairelerine akın ettiler

''22.02.2022'' çılgınlığı! Nikah dairelerine akın ettiler

İstanbul'da '22.02.2022' tarihinde evlenmek isteyen bir çok çift aylar öncesinden randevu alırken bugün, nikah dairelerine akın etti.

Nikah daireleri aylar öncesinden '22.02.2022' tarihinde evlenmek için başvuran çiftlerle dolup taştı. İstanbul'da akılda kalıcı ve özel bir tarihte evlenmek isteyenlerin tercihleri 22 Şubat olurken, Avcılar'da da 22.02.2022 tarihine yoğun ilgi gösterildi. Avcılar Belediyesi Zübeyde Hanım Nikah Memuru Yeter Soylu, çiftlerin bu yıl '02.02.2022', 14 Şubat 'Sevgililer Günü' ve '22.02.2022' tarihlerini özellikle seçtiklerini belirtti.

 Soylu, bugün 6 saat içerisinde aralarında yabancıların da bulunduğu toplam 15 çiftin nikah randevusu olduğunu söyledi. Yoğun günlerden birini yaşadıklarını ifade eden Soylu, "Çiftlerimize mutluluk diliyoruz" dedi.

Evlenmek için 22.02.2022 tarihini seçen Merve Şan ile Muhammet Tosun çifti, 'bu tarihi uzun süre önce özellikle belirlediklerini' söyledi.  Suriyeli Rama Ali Elkıreyt ile Hüseyin Alali Alkret çifti ise, 22.02.2022 tarihinin kendileri için çok güzel bir tesadüf olduğunu belirtti.

 

Etiketler nikah evlilik
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