228 yaralı depremzede İstanbul'a getirildi
Deprem bölgelerinde enkaz altından kurtarılan 44 yaralı daha askeri uçakla İstanbul'a getirildi. Böylece İstanbul'a sevk edilen yaralı sayısı 228 oldu.
Kahramanmaraş merkezli 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki depremlerin ardından enkaz altında kalanları kurtarma çalışmaları sürüyor. Malatya'da aralarında çocukların da olduğu 44 yaralıyı alan Türk Silahlı Kuvvetleri'ne ait askeri nakliye uçağı, saat 08.00 sıralarında Atatürk Havalimanı Askeri Apronu’na iniş yaptı. Askerlerin de yardımıyla uçaktan indirilerek ambulanslara bindirilen yaralılar, çevredeki hastanelere götürüldü.
Böylece deprem bölgesinden İstanbul'a getirilen yaralı sayısı 228 oldu.
İHA
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