23 büyükelçi ''merkez''e çekildi, 25 yeni büyükelçi atandı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzasıyla 23 büyükelçi 'merkez'e alındı. 25 ülkeye ise yeni büyükelçi ataması yapıldı.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlanan kararla 23 dış temsilcilikteki büyükelçiler merkeze alındı. 25 dış temsilciliğe ise yeni büyükelçi atandı.
Karara göre, yeni atanan büyükelçiler şöyle:
Finlandiya Büyükelçiliği’ne Deniz Çakır
Bolivarcı Venezuela Büyükelçiliği’ne Ertan Yalçın
Macaristan Büyükelçiliği’ne Gülşen Karanis Ekşioğlu
Meksika Büyükelçiliği’ne İlhan Kemal Tuğ
Kuveyt Büyükelçiliği’ne Tuba Nur Sönmez
BM Viyana Ofisine Levent Eler
Kolombiya Büyükelçiliği’ne Beste Pehlivan Sun
Gürcistan Büyükelçiliği’ne Ali Kaan Orbay
Ekvator Büyükelçiliği’ne Makbule Başak Yalçın
Moritanya Büyükelçiliği’ne Akif Menevşe
El Salvador Büyükelçiliği’ne Gül Büyükerşen
Danimarka Büyükelçiliği’ne Rıza Hakan Tekin
Arnavutluk Büyükelçiliği’ne Tayyar Kağan Atay
Fas Büyükelçiliği’ne Ömer Faruk Doğan
Ekvator Ginesi Büyükelçiliği’ne Adnan Keçeci
Letonya Büyükelçiliği’ne Şule Öztunç
Nijer Büyükelçiliği’ne Özgür Çınar
Estonya Büyükelçiliği’ne Başak Türkoğlu
Moldova Büyükelçiliği’ne Uygar Mustafa Sertel
Pakistan Büyükelçiliği’ne Mehmet Paçacı
İsveç Büyükelçiliği Yönet Can Tezel
Malezya Büyükelçiliği Emir Salim Yüksel
Emir Salim Yüksel’in atandığı görevde Merve Kavakçı bulunuyordu. Kavakçı kararname ile merkeze çekilmiş oldu.
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