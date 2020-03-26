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  3. 26 Mart 2020 10:21

23 Nisan Çocuk Bayramı kutlamaları iptal!

Milli mücadelenin 100'üncü yıl dönümü ve 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı corona virüsü nedeniyle kutlanmayacak.

23 Nisan Çocuk Bayramı kutlamaları iptal!
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Okulların tatilini MEB, corona virüsü nedeniyle 30 Nisan’a kadar 5 hafta daha uzattı.

Sözcü'den Sultan Uçar'ın haberine göre 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı bu arayla birlikte ilk defa bu yıl okullarda kutlanmayacak.

TBMM kurulduktan 4 yıl sonra 23 Nisan tarihi bayram ilan edilmiş ve yine bu tarihten 5 yıl sonra da 23 Nisan 1929’da Çocuk Bayramı olarak kutlanmaya başlamıştı.

Türk halkının egemenliğini ilan ettiği tarih olan 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı, 1979’da ise ilk olarak 6 ülke olmak üzere uluslararası boyuta taşınmıştı.

Dünya'da çocuklarına bayram hediye eden tek lider Atatürk’tür. Bu bayramı bütün dünyayla paylaşan ilk ve tek ülke ise Türkiye olmuştu.
 

Sözcü

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23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı , koronavirüs
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