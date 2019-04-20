23 Nisan Çocuk Bayramı zehir oldu

CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba, 23 Nisan dolayısıyla “Dünyada ve Türkiye’de çocuk emeği sömürüsü” başlıklı rapor hazırladı. Türkiye’de çocuk emeği sömürüsünün boyutlarını gözler önüne seren rapora göre, kayıt dışı çalıştırılan çocuk sayısının 600 bin, çıraklık ve stajyerlikle birlikte bir milyondan fazla.

Ağbaba, 23 Nisan’ın dünyadaki bütün çocuklara ileri görüşlü bir lider olan Mustafa Kemal Atatürk tarafından armağan edildiğini anımsatarak, “Ne yazık ki dünya genelinde 23 Nisan çocuklarımızı pençesine alan eşitsizlik yoksulluk ve ölümlerin pençesinde kutlamaktadır” dedi.

Raporda, şu tespitler yer aldı:

"10 çocuktan biri işçi"

59 milyon çocuk eğitim hakkından yararlanamıyor. Dünyada her 10 çocuktan birisi işçi olarak çalışmaktadır.

5-17 yaş grubundaki 154 milyon çocuk, işçi olarak çalışıyor. 75 milyonu fiziksel ve zihinsel gelişimlerini olumsuz etkileyen işlerde çalışıyor. 95 milyonunu erkek çocuklar, 64 milyonunu ise kız çocukları oluşturuyor. Çocuk işçilerin yüzde 72’si tarım, yüzde 16’sı hizmet sektörü, yüzde 12’si ise sanayide çalıştırılıyor.

"Çocuklar iş cinayetinde ölüyor"

Dünya genelinde yaşanan iş cinayetlerinde her yıl ortalama 10 bin - 12 bin arası çocuk hayatını kaybediyor. Türkiye Avrupa Birliği’ne (AB) adaylık sürecinde olan ülkeler ile kıyaslandığında Karadağ, Arnavutluk, Makedonya ve Sırbistan’dan sonra en çok çocuk işçiliğine sahip olan ülke konumunda bulunmaktadır.

"Çocuk işçiliği yasal halde"

Türkiye’de özellikle mesleki eğitim adı altında çocuk işçilik yasal hale getirilmiştir. Milyonlarca çocuk “çıraklık” adı altında ucuz iş gücü olarak kullanılmaktadır. Türkiye’de 2015 yılında çırak işçi sayısı 245 bin iken şu an hali hazırda çırak işçi olarak çalıştırılan çocuk işçi sayısı 1 milyonu aşmış durumdadır.

"Kayıt dışı 600 bin çocuk işçi"

Türkiye’de yaklaşık olarak 600 bin civarında kayıt dışı çalışan çocuk işçi bulunmaktadır. Türkiye’de “çırak” ve “stajyer” adı altında milyonlarca çocuk zorunlu olarak çalıştırılarak emek sömürüsüne maruz kalmaktadır.

190 çocuk işçi öldü

2016’da 18’i 14 yaş altı olan toplam 63 çocuk işçi, 2017 yılında 18’i 14 yaş ve altı olan toplam 60 çocuk işçi ve 2018 yılında da 23’ü 14 yaş ve altı olmak üzere toplam 67 çocuk işçi hayatını kaybetti. Verilere göre, 2016-2018 yılları arasında toplam 190 çocuk işçi hayatını kaybetti.

