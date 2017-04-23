23 Nisan gösterisinde oyuncuk silah sitemi

Kayseri’de olumsuz hava koşulları nedeniyle açık havada yapılması planlanan 23 Nisan kutlamaları, salona alındı. Kutlamalarda, anaokulu öğrencilerin ellerine aldıkları oyuncak silahla bir çatışmayı canlandırması ve bir öğrencinin şehit rolü yaparak üzerinin bayrakla örtülmesi dikkat çekti.

Kayseri'deki 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlamaları, saatteki hızı 100 kilometreyi bulan lodos nedeniyle, Sami Yangın Anadolu Lisesi Spor Salonunda yapıldı. Vali Süleyman Kamçı, Melikgazi Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, İl Milli Eğitim Müdürü Osman Elmalı, öğrenciler, öğretmenler velilerin katıldığı törende şiirler okundu, seymen ve mehter gösterileri yapıldı.

Törende Şükrü Malaz İlköğretim Okulu Anasınıfı öğrencilerinin 'Kınalı Kuzular' ve '15 Temmuz' gösterisinde, temsili bir çatışma anı sergilenerek, bir askerin şehit olması canlandırıldı. Vurularak şehit olan öğrencinin üzerine ay yıldızlı Türk bayrağı örtüldü. Gösteri, salonu dolduran veliler tarafından alkışlanırken, bazı protokol üyeleri ise 23 Nisan kutlamalarında çocuklara oyuncak bile olsa silah verilmesini yadırgadıklarını dile getirdi.





















