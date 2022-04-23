23 Nisan'da Anıtkabir'de Erdoğan yine yoktu

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı ile TBMM'nin 102. kuruluş yıldönümü Türkiye'de büyük bir coşkuyla kutlanırken Cumhurbaşkanı Erdoğan, ilk Cumhurbaşkanı seçildiği 2014'ten bu yana olduğu gibi Anıtkabir'deki anma törenine yine katılmadı.

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı ile TBMM'nin 102. açılış yıl dönümü törenlerle kutlandı. Devlet töreni bugün saat 09.00’da TBMM Atatürk Anıtı’nda başladı.

TBMM Başkanı Mustafa Şentop başkanlığındaki devlet erkanı TBMM'deki törenin ardından Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün ebedi istirahgahı olan Anıtkabir'deki Aslanlı Yol'dan yürüyerek Atatürk'ün mozolesine geldi. Anıta çelenk sunulması ve saygı duruşunun ardından İstiklal Marşı okundu.

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer başkanlığındaki bakanlık bürokratları ile öğretmen temsilcileri, öğrenci ve velilerden oluşan heyet, Aslanlı Yol'dan yürüyerek Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün mozolesine geldi.

GENEL BAŞKANLAR DA KATILDI

Anıtkabir'de bugün düzenlenen 23 Nisan törenine CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener ve MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli katıldı.

ERDOĞAN YİNE TÖRENE KATILMADI

AK Parti Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, geçen senelerdeki gibi bu sene de Anıtkabir'deki anma törenine katılmadı. 2014 yılında Cumhurbaşkanı seçilen Erdoğan, bu tarihten beri Anıtkabir'de düzenlenen 23 Nisan törenlerine katılmadı.

MECLİS'TE ANMA TÖRENİ

TBMM Başkanı Mustafa Şentop ve beraberindeki devlet erkanı, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı ile TBMM'nin 102. açılış yıl dönümü dolayısıyla Birinci Meclis'teki anma törenine katıldı.

ERDOĞAN İSTANBUL'DA

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, geçmiş yıllardaki alışkanlığını sürdürerek yine Anıtkabir'deki törene katılmadı. Törende Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay yer aldı.

Erdoğan bugün saat 14.00’de İstanbul Başakşehir Millet Bahçesi’nde düzenlenecek 23 Nisan TRT Çocuk Şenliği’ne katılacak.