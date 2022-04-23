  1. Anasayfa
  2. Güncel
  3. 23 Nisan'da Anıtkabir'de Erdoğan yine yoktu

23 Nisan'da Anıtkabir'de Erdoğan yine yoktu

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı ile TBMM'nin 102. kuruluş yıldönümü Türkiye'de büyük bir coşkuyla kutlanırken Cumhurbaşkanı Erdoğan, ilk Cumhurbaşkanı seçildiği 2014'ten bu yana olduğu gibi Anıtkabir'deki anma törenine yine katılmadı. 

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı ile TBMM'nin 102. açılış yıl dönümü törenlerle kutlandı. Devlet töreni bugün saat 09.00’da TBMM Atatürk Anıtı’nda başladı. 

TBMM Başkanı Mustafa Şentop başkanlığındaki devlet erkanı TBMM'deki törenin ardından Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün ebedi istirahgahı olan Anıtkabir'deki Aslanlı Yol'dan yürüyerek Atatürk'ün mozolesine geldi. Anıta çelenk sunulması ve saygı duruşunun ardından İstiklal Marşı okundu. 

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer başkanlığındaki bakanlık bürokratları ile öğretmen temsilcileri, öğrenci ve velilerden oluşan heyet, Aslanlı Yol'dan yürüyerek Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün mozolesine geldi.

23 nisan anıtkabir'deki tören

GENEL BAŞKANLAR DA KATILDI

Anıtkabir'de bugün düzenlenen 23 Nisan törenine CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener ve MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli katıldı.

23 nisan anıtkabir'deki tören

ERDOĞAN YİNE TÖRENE KATILMADI

AK Parti Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, geçen senelerdeki gibi bu sene de Anıtkabir'deki anma törenine katılmadı.  2014 yılında Cumhurbaşkanı seçilen Erdoğan, bu tarihten beri Anıtkabir'de düzenlenen 23 Nisan törenlerine katılmadı.

MECLİS'TE ANMA TÖRENİ

TBMM Başkanı Mustafa Şentop ve beraberindeki devlet erkanı, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı ile TBMM'nin 102. açılış yıl dönümü dolayısıyla Birinci Meclis'teki anma törenine katıldı.

23 Nisan'da ''Cumhurbaşkansız'' Anıtkabir ziyareti23 Nisan'da ''Cumhurbaşkansız'' Anıtkabir ziyaretiHaber

ERDOĞAN İSTANBUL'DA

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, geçmiş yıllardaki alışkanlığını sürdürerek yine Anıtkabir'deki törene katılmadı. Törende Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay yer aldı.

Erdoğan bugün saat 14.00’de İstanbul Başakşehir Millet Bahçesi’nde düzenlenecek 23 Nisan TRT Çocuk Şenliği’ne katılacak.

Etiketler recep tayyip erdoğan anıtkabir 23 nisan 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
Yakamoz S-245'te Kıvanç Tatlıtuğ ve Özge Özpirinçci'nin sevişme sahnesi olay oldu
Halkın enflasyonunu 2021 - 2022 fiyatlarıyla açıkladılar
Magazin gündemine bomba gibi düşen iddia: Hadise hamile mi ?
Yüreklerimize ateş düştü: Bir polis ve 2 asker şehit oldu
Fırsatçıların bayram mesaisi başladı! Fiyatlara zammın zammı geldi
6'ncı kattan düşen çocuğun hayatını bacağı ile kurtardı
İmamın bilgisayarında çıkanlar mide bulandırdı!
2023 seçimlerinde AK Parti kaybederse ne olacak ? İşte muhalefetin Erdoğan sonrası atacağı ilk adım
Dünyanın en büyük bayrak figürlü balonu Kapadokya'da havalandı
Atatürk'ün çocuk sevgisi Genelkurmay arşivlerinde...