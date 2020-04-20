23 Nisan'da İstiklal Marşı'nı Cumhurbaşkanı Erdoğan okuyacak!

Türkiye koronavirüsle savaşına devam ederken, yaklaşan 23 Nisan için ayrı bir heyecan sardı. Çünkü bu 23 Nisan'da Meclis, yüzüncü yaşını kutlayacak.

TBMM 100. yılı için kapsamlı bir hazırlık yapılmış ancak, etkinlikler virüsle mücadele kapsamında iptal edilmişti. Tüm Türkiye koronavirüs nedeniyle evlere kapanınca; 23 Nisan'da nasıl bir kutlama yapılacağı merak konusu olmuş, Meclis Başkanı Şentop, “23 Nisan günü saat 21.00’de evlerimizden, balkonlarımızdan İstiklal Marşı’nı okuyalım” diye bir çağrıda bulunmuştu.

Meclis'te ise 23 Nisan özel oturumunun gerekli tedbirler alınarak yapılacağı öğrenilirken, Hürriyet Gazetesi yazarı Abdulkadir Selvi, özel oturuma Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın katılmayacağını yazdı.

"23 Nisan 2020’de saat tam 21.00’da çok özel bir an yaşanacak" ifadelerini kullanan Selvi, tüm televizyonların canlı yayına geçeceğini ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın İstiklal Marşı'nı okuyacağını belirtti.



