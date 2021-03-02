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23 pozitif vaka sonrası mahalleye karantina

23 pozitif vaka sonrası mahalleye karantina

Sakarya'nın Kaynarca ilçesinde 23 kişinin koronavirüs test sonucunun pozitif çıkması sonrası 650 kişinin yaşadığı mahalle karantinaya alındı.

Kaynarca ilçesi Ziahmet Mahallesi'nde 23 kişinin corona virüs testinin pozitif çıkması sonrasında 650 kişinin yaşadığı mahalle karantinaya alındı.

Mahallenin giriş ve çıkışları jandarma ekiplerince kapatıldı.

Mahallede kalan vatandaşların ihtiyaçları Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı ile Vefa Sosyal Destek Grupları tarafından sağlanacak.

İHA

Etiketler sakarya koronavirüs karantina
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