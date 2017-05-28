233 yabancı savaşçıya operasyon !

DEAŞ terör örgütüne katılmak için 2013'ten bu yana Suriye'ye giden değişik ülke vatandaşı binlerce "yabancı savaşçı", DEAŞ'ın elinde tuttuğu topraklar azaldıkça örgütten kopmaya başladı



Son bir yıl içinde, kendi ülkelerine veya başka ülkelere gitmek isteyen 233 "yabancı savaşçı", Suriye'den Türkiye'ye giriş yaptıktan sonra polis tarafından yakalandı.

Habertürk Haber Merkezi'nden Neşet Dişkaya'nın haberine göre; Terör örgütü ile bağlantısı olduğu belirlenen 63 kişi tutuklandı. Daha önce DEAŞ'a katılmak için Türkiye'ye gelen yabancıların peşine düşen güvenlik güçleri, şimdi ise DEAŞ'tan kaçan ve Türkiye üzerinden ülkelerine dönmek isteyen yabancı savaşçıları yakalamak için ardı ardına operasyon yapıyor.

69 OPERASYONDA 233 KİŞİ YAKALANDI

Son olarak İngiltere'nin Manchester kentinde bulunan konser salonunu kana bulayan terör örgütü DEAŞ'dan büyük kopmaların olduğu belirtildi. Özellikle DEAŞ'ın kanlı eylemlerde kullandığı yabancı savaşçıların kaçmaya başladığı iddia edildi. DEAŞ'ın elinde tuttuğu topraklar azaldıkça örgütten ayrılmaya başlayan yabancı savaşçıların Türkiye'ye kaçtığı ileri sürüldü. "Yabancı savaşçıların", kaçakçılar tarafından sınıra kadar getirildiği ve sınırı geçer geçmez ise güvenlik güçleri tarafından yakalandığı bildirildi. Kilis Emniyet Müdürlüğü'nün yabancı savaşçılar için geniş bir istihbarat ağı kurduğu öğrenilirken polis son bir yıl içinde 69 operasyon ile DEAŞ'tan kaçan 233 savaşçıyı yakaladı. Yabancı savaşçıların yanında 51 çocuğun da bulunduğu belirtildi.

HER ÜLKEDEN YABANCI SAVAŞÇI VAR

233 yabancı savaşçı arasında hemen hemen her ülke vatandaşı bulunduğu belirtildi. Yakalananların arasında, 98 Suriye, 75 Türkiye, 10 Irak, 6 Rusya, 6 Fransa, 7 Tunus, 3 Mısır, 3 İspanya, 4 Fas vatandaşı bulunduğu öğrenildi. Yine yakalananlar arasında, İngiltere, Tacikistan, Afganistan ve Cezayir'den 2'şer, Amerika, Kanada, Kırgızistan, Mekadonya, Ukranya, Bangladeş, Çin, Özbekistan ve Hindistan'dan da 1'er yabancı savaşçının bulunduğu bildirildi.

63'Ü TUTUKLANDI

Yakalanan 233 kişiden, DEAŞ ile bağlantıları olduğu tespit edilen 151'i hakkında, "Terör örgütü kurmak, yönetmek ve terör örgütüne üye olma" suçlarında işlem yapıldığı bildirildi. İşlemler sonrası 63'ü tutuklanırken, 88 kişi ise adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı. Terör örgütü DEAŞ ile bağlantıları tespit edilmeyen ve aralarında 51 çocuğun da bulunduğu bazı kişilerin ise sınır dışı edilmek üzere İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edildiği bildirildi.