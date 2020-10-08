24 il için alarm verildi! Dolu, fırtına, yağmur, hortum... Bugün başlıyor!

Yapılan son değerlendirmelere göre yurdun batı kesimleri ile Doğu Anadolu'nun doğusunun parçalı ve yer yer çok bulutlu, Marmara ve Ege Bölgeleri ile Burdur, Isparta, Eskişehir, Düzce ve Bolu çevreleri ile Antalya'nın kuzey ve Ankara'nın batı kesimlerinin sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

Yağışların; Marmara ve Ege(Aydın ve Muğla hariç) Bölgelerinde yerel olarak kuvvetli (21-50 Kg/m²), Trakya Kesimi, İstanbul, Balıkesir ve Çanakkale çevreleri ile Bursa'nın batı ilçelerinde yerel olarak çok kuvvetli (40-75 Kg/m²) olması bekleniyor. Buna göre olası ani sel, su baskını, yıldırım, yağış anında kuvvetli rüzgar, yerel dolu yağışı ve hortum oluşma riski gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması konusunda uyarıda bulunuldu.

Sıcaklıkların batı kesimlerde hissedilir derecede azalacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı ve mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.

Rüzgarın genellikle güneyli, Doğu ve Güneydoğu Anadolu'da zamanla kuzeyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Marmara’nın güney ve doğusu ile İç Ege’de güney ve güneybatı yönlerden yer yer kuvvetli olarak (30-60 km/sa) eseceği tahmin ediliyor. Buna göre olası çatı uçması, ağaç ve direk devrilmesi ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması konusunda uyarıda bulunuldu.

24 İLDE ETKİLİ OLACAK

Balkanlar üzerinden gelen yoğun yağışlar Marmara'dan Ege'ye toplam 24 ilde etkili olacak. Meteorolojinin verilerine göre bu iller şunlar:

Kırklareli, Tekirdağ, Edirne, Çanakkale, İstanbul, Sakarya, Kocaeli, Yalova, Bolu, Düzce, Balıkesir, Bursa, Bilecik, Manisa, İzmir, Aydın, Muğla, Denizli, Burdur, Uşak, Kütahya, Eskişehir, Afyonkarahisar ve Isparta

SICAKLIKLAR DÜŞECEK Mİ?

Yağışlı sistemle birlikte batı bölgelerimizde sıcaklıkların 8-10 derece düşeceği tahmin ediliyor. Yağışlı sistemin Cuma günü Marmara, İç Ege, Batı Akdeniz, İç Anadolu’nun batısı ve Batı Karadeniz’de yağışlara sebep olduktan sonra etkisini kaybedeceği tahmin ediliyor. Meteoroloji uzmanlarından da İstanbul için kuvvetli dolu uyarıları geliyor. Dolu yağışı özellikle İstanbul'un Anadolu yakasını vuracak. Geçen hafta ki gibi ceviz büyüklüğünde bir dolu yağışı bekleniyor. Haliyle araçlarınız için şimdiden önlem almanız gerekiyor.

7 İL İÇİN TURUNCU KODLU UYARI

Meteoroloji tarafından paylaşılan uyarı haritasında; İstanbul, Çanakkale, Balıkesir, Bursa Edirne, Tekirdağ ve Kırklareli için turuncu kodlu uyarı yapıldı. Bu bölgelerde yaşayan vatandaşlar, dolu ve fırtınaya karşı uyarıldı, oluşabilecek olumsuz durumlar karşısında da dikkatli olunması istendi.

7 İL İÇİN SARI KODLU UYARI

Aralarında; İzmir, Kocaeli, Manisa, Bilecik, Kütahya, Yalova ve Sakarya'nın bulunduğu 7 il içinde sarı kodlu uyarı yapıldı. Bu bölgelerde yaşayan vatandaşların da olumsuz hava koşullarına karşı tedbirli olunması istendi.

İSTANBUL VALİSİ DE UYARDI

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, İstanbul’da beklenen sağanak yağmur öncesinde sosyal medya hesabından vatandaşları uyardı. İstanbul’da Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün değerlendirmelerine göre bugün sabah saatlerinden itibaren il genelinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlar bekleniyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün tahminlerine göre; İstanbul'da bugün sabah saatlerinden itibaren il genelinde görülecek sağanak yağışların kuvvetli, yerel olarak çok kuvvetli (40-75 kilogram/ metrekare) olması bekleniyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü de yaptığı açıklamada turuncu uyarı vererek; ani sel, su baskını, yıldırım, yağış anında kuvvetli rüzgâr, yerel dolu yağışı ve hortum oluşma riski gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması konusunda vatandaşları uyardı.

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya ise uyarısında, “Perşembe sabah saatlerinden itibaren ilimiz genelinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların kuvvetli olması bekleniyor. Kıymetli İstanbullular, lütfen tedbiri elden bırakmayalım” açıklamasında bulundu.

İstanbul'da tahmin edilen hava sıcaklıkları:

8 Ekim Perşembe- Gök gürültülü sağanak yağışlı; en düşük 23, en yüksek 24 derece.

9 Ekim Cuma- Gök gürültülü sağanak yağışlı; en düşük 18, en yüksek 20 derece.

10 Ekim Cumartesi- Sağanak yağışlı; en düşük 18, en yüksek 20 derece.

11 Ekim Pazar- Parçalı bulutlu; en düşük 17, en yüksek 22 derece.

'Turuncu uyarı ne demek'

Hava durumu tehlikelidir: Tahmin edilen meteorolojik hadise sıklıkla görülmemektedir. Hasar ve kayıpların oluşması muhtemeldir. Çok tedbirli olmalı, güncel meteorolojik koşullar ve tahminler takip edilmelidir.

İŞTE HARİTALARLA 5 GÜNLÜK HAVA TAHMİNLERİ:

















