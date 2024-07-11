24 ilde ''Define'' operasyonu: Çok sayıda gözaltı var

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, İzmir merkezli 24 ilde tarihi eser kaçakçılarına yönelik düzenlenen ''Define-1'' operasyonlarında 47 şüphelinin yakalandığını açıkladı.

Bakan Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı ve Emniyet Genel Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Başkanlığı koordinesinde, İzmir merkezli 24 ilde 'Define-1' operasyonları düzenlendiğini belirtti. Buna göre; Türkiye'ye ait tarihi eserleri kaçak kazılarla elde edip, yurt dışında yer alan müzayede evlerine yasa dışı yollarla satan organize suç örgütü üyeleri tespit edildi. Şüphelilerin, banka hesap hareketlerinin incelenmesi sonucu, Avrupa ve ABD'de faaliyet gösteren 5 farklı müzayede evinden örgüt elebaşı ve aile bireylerine, 72 milyon lira değerinde döviz gönderildiği ve bu paranın suç grubu üyeleri arasında paylaştırıldığı belirlendi. Ayrıca, 2020 yılında Hırvatistan'da ele geçirilen ve Türkiye'ye iade edilen 1057 tarihi eserin de örgütün faaliyetleri kapsamında yurt dışına çıkarıldığı tespit edildi. Belirlenen adreslere yapılan eş zamanlı baskınlarda, örgüt üyesi 47 şüpheli yakalandı. Operasyonlar sonucu 6 bin 325 sikke, 997 obje, 5 dedektör, 2 ruhsatsız tüfek, 1 ruhsatsız tabanca ve çok sayıda fişek ele geçirildi.

Operasyonları gerçekleştiren kamu görevlilerini tebrik eden Yerlikaya, "Tarihi ve kültürel mirasımıza zarar veren, bu topraklara ait tarihi eserleri yurt dışına kaçırmaya çalışan tarih eser kaçakçılarına da nefes aldırmayacağız. Hepsini bir bir yakalayıp adalete teslim etmeye kararlıyız" dedi.

İzmir merkezli 2️⃣4️⃣ ilde düzenlenen "DEFİNE-1" operasyonlarında; Kaçak kazılarla elde edilen ülkemize ait tarihi eserleri yurt dışındaki müzayede evlerine satarak "Uluslararası Tarihi Eser Kaçakçılığı" yapan Organize Suç Örgütü üyesi 4️⃣7️⃣ şüpheli yakalandı❗️️



❌İzmir Cumhuriyet… pic.twitter.com/sinOATZsMd — Ali Yerlikaya (@AliYerlikaya) July 11, 2024

DHA