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  3. 07 Haziran 2017 09:09

24 ilde öğretmenlere FETÖ operasyonu

Muğla merkezli 24 ilde ''Bylock'' kullanan öğretmenlere yönelik operasyon başlatıldı.

24 ilde öğretmenlere FETÖ operasyonu
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Muğla Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen Fetullahçı Terör Örgütü /Paralel Devlet yapılanması soruşturması kapsamında Muğla merkezli 24 ilde 49 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

Muğla İl Emniyet Müdürlüğü, Kaçakçılıkla ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce FETÖ/PDY Terör örgütüne mensup olan ve Kanun Hükmünde Kararname (KHK) ile kapatılan okullarda çalışanlardan Bylock kullananlara yönelik operasyon başlatıldı. Operasyon kapsamında 24 ilde 49 şüpheli hakkında Muğla Cumhuriyet Başsavcılığınca gözaltı kararı verildiği öğrenildi.

İHA

bylock , öğretmen , fetö