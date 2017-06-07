24 ilde öğretmenlere FETÖ operasyonu

Muğla Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen Fetullahçı Terör Örgütü /Paralel Devlet yapılanması soruşturması kapsamında Muğla merkezli 24 ilde 49 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.



Muğla İl Emniyet Müdürlüğü, Kaçakçılıkla ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce FETÖ/PDY Terör örgütüne mensup olan ve Kanun Hükmünde Kararname (KHK) ile kapatılan okullarda çalışanlardan Bylock kullananlara yönelik operasyon başlatıldı. Operasyon kapsamında 24 ilde 49 şüpheli hakkında Muğla Cumhuriyet Başsavcılığınca gözaltı kararı verildiği öğrenildi.