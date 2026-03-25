24 ilde operasyon düğmesine basıldı: 88 DEAŞ'lı yakalandı!

İçişleri Bakanlığı, terör örgütü DEAŞ’a yönelik kapsamlı bir operasyon gerçekleştirildiğini duyurdu. 24 ilde düzenlenen eropasyonlarda 88 şüphelinin yakalandığı bildirildi.

Bakanlığın sanal medya hesabından yapılan açıklamaya göre; Jandarma Genel Komutanlığı TEM Daire Başkanlığı ve Cumhuriyet başsavcılıkları koordinesinde; İl Jandarma Komutanlıkları tarafından 24 ilde DEAŞ terör örgütüne yönelik operasyon düzenlendi. Operasyonlarda 88 şüpheli yakalandı. Şüphelilerin, DEAŞ terör örgütüne üye oldukları, terör örgütüyle iltisaklı kişiler ve sözde yardım kuruluşları aracıyla finansal destek sağladıkları ve sanal medya hesapları üzerinden örgütün propagandasını yaptıkları belirtildi.

DHA