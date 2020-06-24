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  3. 24 Haziran 2020 21:16

25 gündür haber alınamıyor: En azından ''Ben yaşıyorum, iyiyim'' desin

Rize'de balık tutmaya giden ve eve dönmeyen 35 yaşındaki fırıncı Ramazan Gökyıldız'dan 35 gündür haber alınamıyor. Arama çalışmaları devam ederken Gökyıldız'ın babasının feryatları yürekleri dağılıyor.

25 gündür haber alınamıyor: En azından ''Ben yaşıyorum, iyiyim'' desin
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Kentte 31 Mayıs'ta, arkadaşlarıyla balık tutmaya giden 2 çocuk babası fırın ustası Ramazan Gökyıldız, eve dönmedi. Ailesi, haber alamdığı fırıncı ustası Gökyıldız için kayıp başvurusunda bulundu. Çalışma başlatan ekiplerin aramalarında, Gökyıldız'a ait bir bulguya rastlanılamadı.

Oğlunun hayatından endişe duyduğunu belirten baba Nusret Gökyıldız, "Yaşadığını bilsek ailece rahat bir nefes alacağız. En azından 'Ben yaşıyorum, iyiyim' diye bizi arayıp haber vermesini bekliyoruz. İlk olarak Çarşamba'da bir otelde kaldığı söylendi. Polis ekipleri otele gittiğinde izine rastlamadı. Son olarak Bolu'da benzin alırken görülmüş. Ondan sonra izini kaybettirdi. Benden çekindiği için aramıyor olabilir ama annesi gece-gündüz ağlıyor, ailesi de perişan halde. En azından hayatta olduğunu bilmek istiyoruz" diye konuştu.

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