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  3. 10 Ekim 2017 17:25

25 ilde eş zamanlı baskın: 36 kişi gözaltında

Ankara merkezli 25 ilde yapılan eş zamanlı baskında 36 kişi gözaltına alındı.

25 ilde eş zamanlı baskın: 36 kişi gözaltında
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Ankara merkezli 25 ilde düzenlenen eş zamanlı operasyonda, 2012 Polis Akademisi sınavı sorularını temin ederek sınavı kazandığı belirlenen ve 2015'te Akademi ile  ilişikleri kesilen 36 şüpheli gözaltına alındı.

2012 yılı  Polis Akademisi Giriş Sınavı'ndan önce soruların FETÖ/PDY tarafından ele  geçirilerek, yandaşlara dağıtıldığı gerekçesiyle başlatılan soruşturma kapsamında  Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 25 ilde eş zamanlı operasyon  düzenledi. Operasyonda 15'i Ankara'dan olmak üzere 36 kişi yakalandı.

Gözaltına alınan ve emniyete getirilen şüphelilerin, 2012 Polis  Akademisi sınavı sorularını önceden temin ederek sınavı kazanan ve 2015'te  Akademi ile ilişikleri kesilen bin 342 kişi arasında olduğu öğrenildi.

AA

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