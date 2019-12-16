25 kuruşa ulaşım ! Savcı Sayan Öğrencibüs dönemini başlattı

31 Mart seçimlerinde Ağrı'yı AK Parti'ye kazandıran Savcı Sayan, göreve geldiği günden bu yana yaptığı çalışmalarla dikkat çekiyor.

SAKIZ FİYATINA ULAŞIM!

Öğrencilere ulaşım ücretini adeta sakız fiyatına kadar düşüren Savcı Sayan, bu hizmetle kentteki öğrencilerin kalbini kazandı.

ÖĞRENCİBÜS'ÜN DİREKSİYONUNA GEÇT!

Öğrencibüs'ü kullananlar, kent merkezine ulaşım için sadece 25 kuruş ödüyor. Ağrı'nın öğrenci kenti olması için büyük bir gayret içerisinde olan AK Partili Savcı Sayan, gelecek yıl Ağrı'yı tercih edecek öğrencilere de birçok sürprizinin olacağını açıkladı. Başkan Savcı Sayan, Öğrencibüs'ün direksiyonuna geçerek öğrencileri direkt olarak şehir merkezine götürdü.