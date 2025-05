25 yaş altı bekar kadınlara MHRS'de jinekoloji muayenesi randevusu yasağı için resmi açıklama geldi

Vatandaşların hastane randevusu almak için kullandığı Sağlık Bakanlığı'nın Merkezi Hekim Randevu Sistemi'nde (MHRS) yer alan ve 25 yaş altındaki bekar kadınların MHRS üzerinden jinekoloji polikliniklerinden randevu alamayacağına dair uyarı büyük tepki topladı. Sağlık Bakanlığı'ndan konuyla ilgili açıklama geldi.

Sağlık Bakanlığı'nın Merkezi Hekim Randevu Sistemi’nde (MHRS) yer alan bir uyarıyla birlikte 25 yaşın altındaki kadınlar bekar olmaları durumunda kadın hastalıkları ve doğum polikliniklerini kapsayan jinekoloji muayenesi randevusu alamayacağına dair uyarı büyük tepki çekmişti.

Merkezi Hekim Randevusu Sistemi (MHRS) ile Jinekoloji randevusu almak isteyenler sistemde "25 yaş altı evli, 25 yaş üstü tüm kadınlara (gebelik harici) bakılmaktadır" uyarısıyla karşılaşmıştı.

Gebelik durumları dışında adet düzensizliklerinden yumurtalık kistlerine, rahim ağzı yaralarından vajnal enfeksiyonlara kadar her yaştaki kadınları ilgilendiren sağlık sorunları için sağlık hizmeti veren jinekoloji poliklinikleri için getirilen "25 yaş altı için evli olma" şartına tepkiler çığ gibi büyüdü.

Sosyal medyada konuyla ilgili binlerce paylaşım yapılırken vatandaşlar Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından Aile Yılı ilan edilen 2025 yılında başlatılan bu kısıtlamaya büyük tepki gösterdi.

Sağlık Bakanlığı'ndan açıklama geldi

Konuyla ilgili eleştiri oklarının hedefindeki Sağlık Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada ise "Kadın Hastalıkları ve Doğum polikliniklerine randevu alımında medeni duruma bağlı herhangi bir kısıtlama söz konusu değildir" denildi.

İşte Sağlık Bakanığı'ndan yapılan o açıklama:

"Bazı basın yayın organlarında yer alan “25 yaş altı kadınların yalnızca evliyse jinekoloji randevusu alabildiği” yönündeki haberlere ilişkin açıklama yapma gereği doğmuştur. Merkezi Hekim Randevu Sistemi (MHRS), Türkiye Cumhuriyeti’nin dijital sağlık alanında geliştirdiği, tüm vatandaşlara eşit ve kesintisiz erişim sunan ulusal bir projedir. MHRS, hiçbir ayrım gözetmeksizin hizmet vermekte olup; Kadın Hastalıkları ve Doğum polikliniklerine randevu alımında medeni duruma bağlı herhangi bir kısıtlama söz konusu değildir.

Vatandaşlarımızın, doğru ve ihtiyaca uygun şekilde randevu oluşturabilmesi için hastanelerimiz oluşturdukları muayene odalarının niteliklerine göre bazı ek bilgiler ekleyebilmektedirler.

Bu her branş ve her muayene odası için geçerli bir durumdur. Nitekim her branşın muayene koşulları ve tetkik süreçleri farklılık göstermektedir. Bu uygulama, gelişmiş ülkelerde de olduğu gibi, hizmetin daha verimli ve etkili sunulmasını amaçlamaktadır.

MHRS sisteminde yer alan bu uygulama, bir kısıtlama ya da kural değildir. Bazı hastanelerin sistemlerinde açıklayıcı bilgiler, vatandaşların doğru polikliniğe yönlendirilmesini sağlamak amacıyla yer almaktadır.

Bu tür ek bilgiler yalnızca jinekolojiye özgü değil, birçok branş için de geçerlidir.

Amaç; hastanın hekimle görüşme sürecini daha sağlıklı ve hazırlıklı hale getirmektir.

Kamuoyunun bilgisine saygıyla sunulur."