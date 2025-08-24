  1. Anasayfa
250 metrelik ağla balık avlayıyordu, balıklar ağa o jandarmaya yakalandı

Kırıkkale’de jandarma ekiplerince Kapulukaya Barajı’nda yapılan denetimde, yasa dışı balık avı yapan bir kişiye idari para cezası uygulandı.

Edinilen bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı’na bağlı Asayiş Bot Timi ve Çevre Doğa ve Hayvanları Koruma Timi, Karaahmetli köyü Kapulukaya Barajı mevkisinde önleyici kolluk devriyesi gerçekleştirdi. Denetim sırasında A.T. (41) isimli şahsın yaklaşık 250 metre uzunluğundaki ağ ile balık avı yaptığı tespit edildi. Şahıs hakkında 1380 Sayılı Su Ürünleri Kanunu’na muhalefet nedeniyle dari para cezası uygulandı. Balık avında kullanılan ağ ise muhafaza altına alındı.

