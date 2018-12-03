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  3. 03 Aralık 2018 07:49

2500 kişiyi dolandıran kişi yakalandı

İnternet üzerinden yaklaşık 2500 kişiyi dolandırdığı iddia edilen Çağdaş İ., polis tarafından yakalandı.

2500 kişiyi dolandıran kişi yakalandı
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İzmir'in Karabağlar ilçesinde, internet üzerinden yaklaşık 2 bin 500 kişiyi dolandırdığı iddia edilen ve 94 ayrı suç kaydı olan Çağdaş İ. (26), polisin düzenlediği operasyonla yakalandı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Araştırma Büro Amirliği ekipleri, bilişim sistemiyle internet üzerinden yaklaşık 2 bin 500 kişiyi dolandırmak suçundan hakkında arama kararı bulunan Çağdaş İ.'nin Bornova ilçesi Mevlana Mahallesi'ndeki bir evde saklandığını tespit etti.

Düzenlenen baskında polis ekiplerini görünce kaçmaya çalışan Çağdaş İ., yakalandı. Gözaltına alınan ve 94 ayrı suç kaydı olan İ., polis merkezine götürüldü.

Emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edilen Çağdaş İ. çıkartıldığı mahkemece tutuklandı.

DHA

izmir , internet , dolandırıcı
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