CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, darbe girişiminin beşinci yıl dönümünde yaptığı paylaşımda "15 Temmuz’un tüm karanlık noktalarını ortaya çıkarmak, o gece devleti sokaktan toplayan milletimize borcumuzdur" dedi. Kılıçdaroğlu, "251 şehidimizi de FETÖ'nün devlete sızmasına göz yumanları da asla unutmayacağız" ifadesini kullandı.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, 15 Temmuz 2016'da düzenlenen darbe girişiminin beşinci yıl dönümünde kişisel Twitter hesabında paylaşımda bulundu. Kılıçdaroğlu, "Hain terör örgütünün demokrasiye ve millete kastetmesinin üzerinden 5 yıl geçti. 15 Temmuz’un tüm karanlık noktalarını ortaya çıkarmak, o gece devleti sokaktan toplayan milletimize borcumuzdur. 251 şehidimizi de FETÖ’nün devlete sızmasına göz yumanları da asla unutmayacağız" dedi.