26 ilde DEAŞ operasyonu: 99 zanlı yakalandı

Hafta sonu hava nasıl olacak ? Bakmadan plan yapmayın

İzmir'de vahşet: Bir 2 kızıyla birlikte bir anneyi ve bir erkeği öldürüp cesetleri parçalara böldü

Mısır'ın çığlık atan mumyasının sırrı çözüldü

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İletişim Başkanı Altun'u engelleyen Instagram'a erişim engeli getirildi

''AK Partili vekil İsrail'e kurşun geçirmez cam gönderiyor''

Tüm bayraklar yarıya indirildi, 81 ildeki tüm camilerde gıyabi cenaze namazı kılınacak

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