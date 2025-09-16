26 ildeki erken genel seçim anketinin sonuçlarında tüm denklemler değişti

Ağustos ayından bu yana peş peşe açıkladığı geniş kapsamlı kamuoyu araştırma sonuçlarıyla gündeme damgasını vuran ORC Araştırma Eylül ayının son seçim anketinin sonuçlarını açıkladı. 26 ilde gerçekleştirilen "bu pazar seçim olsa" anketinden CHP'nin AK Parti'yi, DEM Parti'nin de MHP'yi geçtiği görüldü. İşte ORC'nin son genel seçim anketi sonuçları ve partilerin oy oranlarındaki değişimler...