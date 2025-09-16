  1. Anasayfa
  3. 26 ildeki erken genel seçim anketinin sonuçlarında tüm denklemler değişti!

Güncelleme:

Ağustos ayından bu yana peş peşe açıkladığı geniş kapsamlı kamuoyu araştırma sonuçlarıyla gündeme damgasını vuran ORC Araştırma Eylül ayının son seçim anketinin sonuçlarını açıkladı. 26 ilde gerçekleştirilen "bu pazar seçim olsa" anketinden CHP'nin AK Parti'yi, DEM Parti'nin de MHP'yi geçtiği görüldü. İşte ORC'nin son genel seçim anketi sonuçları ve partilerin oy oranlarındaki değişimler...

ORC Araştırma 12-14 Eylül 2025 tarihleri arasında 26 ilde yaptığı Eylül ayı genel seçim anketinin sonuçlarını açıkladı.

Katılımcılara sorulan "Bu pazar seçim olsa hangi partiye oy verirsiniz?" sorusuna toplamda 26 ilden 3400 yurttaş yanıt verdi.

Yapılan anket sonuçları şu şekilde:

CHP: yüzde 32.5
AK Parti: yüzde 29.9
DEM: yüzde 7.9
MHP: yüzde 7.5
İYİ Parti: yüzde 5.9
Zafer Partisi: yüzde 3.6
Yeniden Refah Partisi: yüzde 2.9
Yerli ve Milli Parti: yüzde 2.3
Saadet Partisi: yüzde 1.9
Anahtar Parti: yüzde 1.8
Büyük Birlik Partisi: yüzde 1.6
Diğer: yüzde 2.2

