26 ildeki karşılaştırmalı seçim anketi sonuçları açıklandı

İstanbul Ekonomi Araştırma şirketi 26 ildeki son seçim anketi sonuçlarını açıkladı. Seçim anketi sonuçları partilerin bir önceki oylarıyla karşılaştırıldı ve hangi partilerin oy kazandığı hangi partilerin oy kaybettiği de ortaya çıktı.

İstanbul Ekonomi Araştırma şirketi kamuoyuna bir seçim anketinin sonuçlarını paylaştı. Seçim anketi, 6 - 9 Mart tarihlerinde 26 kentte 2 bin kişiyle telefonda görüşülerek hazırlandı.



Ankete göre Cumhur İttifakı bir önceki seçime göre 12,4 puan oy kaybetti, Millet İttifakı ise oylarını yaklaşık 5 puan artırdı. Buna göre ikiş ittifak arasındaki oy farkı ise 2,6 puan.

Anketin sonuçları şöyle:



AK Parti: Yüzde 35,4

AK Parti 2018 seçimlerinde AK Parti yüzde 42,6 oy almıştı. Anketle kıyaslandığında AK Parti 7,2 puan oy kaybettiği görülüyor.

CHP: Yüzde 27,4

CHP bir önceki seçimde yüzde 22,6 oy almıştı. Ankete göre CHP'nin oylarında 5 puanlık yükseliş var.



İYİ Parti: Yüzde 10,3

İYİ Parti bir önceki seçimde yüzde 10 oy aldı.



HDP: Yüzde 10,2

HDP bir önceki seçimde yüzde 11,7 oy almıştı.



MHP: Yüzde 5,9

MHP bir önceki seçimde yüzde 11,1 oy aldı.

Memleket Partisi: Yüzde 5,6

TİP: Yüzde 1,5

Yeniden Refah Partisi: Yüzde 1,3

Zafer Partisi: Yüzde 1,1

Deva Partisi: Yüzde 0,7

Diğer: Yüzde 0,4

Saadet Partisi: Yüzde 0,3



Ankete göre CHP, İYİ Parti, Saadet Partisi, Deva Partisi'nin toplam oy oranı yüzde 38,7 oy alıyor. Millet İttifakı bir önceki seçimde yüzde 33,9 oy almıştı. Ankete göre 4,8 puan oylarını artırdı.

(Not: Anket şirketinde Millet İttifakı içerisinde yer alan Demokrat Parti ve Gelecek Partisi'nin oy oranlarına yer verilmedi)



Ankete göre AK Parti ve MHP'nşn oluşturduğu Cumhur İttifakı'nın oy oranı ise yüzde 41,3 olarak ölçüldü. Cumhur İttifakı bir önceki seçimde yüzde 53,7 oy almıştı. Buna göre Cumhur İttifakı'nın 12,4 puan oy kaybettiği görülürken iki ittifak arasındaki oy farkı ise 2,6 puan olarak ölçüldü.