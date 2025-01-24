26 ildeki Z Kuşağı'nın seçim anketi sonuçları açıklandı

Piar Araştırma olası bir erken genel seçimde ilk kez oy kullanacak olan Z Kuşağı'nı kapsayan seçim anketinin sonuçlarını açıkladı. Anket sonuçlarına göre Z Kuşağı'nın oylarıyla 5 partili bir Meclis oluşuyor..

Piar Araştırma'nın 15-17 Ocak tarihleri arasında 26 ilde bin 266 katılımcı ile CATI yöntemiyle ( Bilgisayar Destekli Telefonda Anket) yaptığı çalışmanın sonuçları kamuoyu ile paylaşıldı.

18-24 yaş arası seçmenlere, "Bu Pazar Genel Seçim Olsa Hangi Partiye Oy Verirsiniz? sorusu yöneltilirken ilk sırada CHP yer aldı.

CHP diyenlerin oranı yüzde 32,4 olurken, AK Parti diyenlerin oranı yüzde 23,6'da kaldı.

Zafer Partisi yüzde 13 ile 3. sırada yer alırken onu yüzde 8,2 ile MHP takip etti.

Yeşil Sol Parti diyenlerin oranı yüzde 7,1 olurken diğer partilerin oy oranı şöyle sıralandı: