26. İTÜ Sektör Günleri ilaç gibi geliyor

Dünya'daki en geniş ekonomik hacme sahip sektörlerden İlaç Sektörü’nün lider firmaları olan Eczacıbaşı, GSK, Novartis ve Pfizer’den katılacak yöneticiler sektörü değerlendirecek, tecrübelerini aktaracak, kariyer hikayelerini anlatacak ve iş dünyasının değişen dinamiklerini yorumlayacaklar.



Üstelik öğrencilere çalışmayı hayal ettikleri şirketlerin üst düzey yöneticileriyle tanışma, onlarla fikir alışverişinde bulunma ve sektörü farklı yöneticilerin bakış açısıyla değerlendirebilme fırsatını veren bu etkinlik tamamen ücretsiz!



18 Ekim Perşembe günü İTÜ Maçka Kampüsü’nde gerçekleşecek etkinliğe okul, bölüm, sınıf ayrımı olmadan herkes katılabilmektedir.



Başvurular için www.ituemk.org adresini ziyaret edip kayıt formunu doldurabilirsiniz.



* Organizasyona katılım ücretsizdir.

* Katılımcılara gün sonunda sertifika verilecektir.

* Ayrıntılı bilgi ve kayıt için: www.ituemk.org