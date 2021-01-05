26 öğrencisini istismar eden öğretmenin davasında dehşete düşüren detaylar

Antalya'da 26 ilkokul öğrencisine cinsel istismar iddiasıyla 621 yıl hapse mahkum edilen öğretmen Mahmut A. K.'ın öğrencileri, "Anne ve babanıza bunları söylemeyin. Zaten ben sizi evlerinizdeki elektronik cihazların üzerinde bulunan kırmızı ışıklardan görürüm" söyleriyle korkuttuğu ortaya çıktı.

DHA'nın haberine göre, mahkeme 26 çocuğa istismar suçundan 621 yıl hapis cezası alan öğretmen hakkında gerekçeli kararını açıkladı. 221 sayfalık gerekçeli kararda, tarihi cezanın ayrıntılarına yer verildi.



Cinsel istismar sırasında sanığın bazı mağdurlara, “Nasıl, hoşuna gidiyor mu" şeklindeki söylemlerinin fiziki olarak sanığın öğrenciye cinsel saldırısı devam ederken meydana geldiği, bu sözlerin sarkıntılık değil, cinsel istismar olarak nitelendirildiğine dikkat çekildi.

Sanığın mağdur öğrencilere, “Beni şikayet ederseniz, bu olup bitenler duyulursa mesleğimden olurum, maaşımı alamam, kendi kızlarımı okutamam. Sizler de rezil olursunuz. Ayrıca, anne ve babanıza bunları söylemeyin. Zaten ben sizi evlerinizdeki elektronik cihazların üzerinde bulunan kırmızı ışıklardan görürüm" şeklinde söylemi ile çocukların duygularını sömürdüğüne vurgu yapıldı.

Bir öğrencinin beyanında, “Organ sokmaya çalıştı, ancak ben müsaade etmedim, izin vermedim" şeklindeki anlatımının da mahkemece 'vücuda organ sokmaya teşebbüs suçu' olarak kabul edildiğine işaret edildi. Yargılama boyunca herhangi bir pişmanlık duymayan sanığa indirim uygulanmadığı da belirtildi.



Kepez ilçesindeki bir ilkokulda yaşanan cinsel istismar olaylarıyla ilgili Antalya 6'ncı Ağır Ceza Mahkemesi'nde geçen yıl kasım ayında karara bağlanan davada, tutuklu sanık Mahmut A. K., 26 çocuğa karşı 'nitelikli cinsel istismar' suçundan, hiçbir indirim uygulanmaksızın toplam 621 yıl hapis cezasına mahkum edilmişti. Sanık ayrıca öğretmenlikten de menedilmişti.