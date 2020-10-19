26.5 milyon dolarlık sahte senet yüzünden icralık oldu

Olay bundan 10 yıl kadar önce İstanbul Göktürk’te yaşandı. 2B arazilerinin yoğun olduğu bölgede bir dizi arazisi bulunan Cemalettin Sevinç (89) arazilerin kadastro işlemleri sürecinde, bölgede emlakçılık yapan Güner Şenol (57) ve Ali Kara (70) ile temasa geçti. Şenol ve Kara’nın iddiasına göre, Sevinç, üzerine kaydedilen arazilerin bir kısmını bir süre sonra devretmeme kararı aldı.

Hürriyet'ten Dinçer Gökçe'nin haberine göre Şenol ve Kara, ortak tanıdıkları olan E.B.'yi devreye sokarak Sevinç’ten 2 milyon lira talep etti. Ancak Sevinç teklife olumsuz yanıt verdi. Taraflar arasındaki görüşmeler olumsuz neticelenince devreye ‘sahte senet’ girdi.

İMZA BAŞKA YERDEN ALINMIŞ

Şenol, ifadesinde, senedi Sevinç’in yanında hazırladığını imzanın da kendisine ait olduğunu belirtti. 26.5 milyon dolarlık senet üzerinde yapılan kriminal inceleme ise gerçeği ortaya koydu. Rapora göre, Sevinç’in başka bir yerdeki imzası daktiloda hazırlanan senedin üzerine taşırılmış. Yüklü miktardaki senet bir süre sonra avukatlar Mustafa Fahri Refiğ (65) ile Recep Can Doğancan tarafından, tahsil cirosu ile, işleme konuldu. Senedin icraya konulması ile durumdan haberdar olan Sevinç savcılığa suç duyurusunda bulundu.

İKİSİ AVUKAT 4 KİŞİ

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı yürüttüğü soruşturma sonrası 4 şüpheli hakkında dava açtı. İstanbul 6. Ağır Ceza Mahkemesi, yaptığı yargılama sonrası, delil yetersizliğinden beraat verdi. Ancak bu karara hem duruşma savcısı hem şikayetçi avukatı itiraz etti. İtiraz üzerine, temyiz incelemesini yapan Yargıtay 15. Ceza Dairesi yerel mahkemenin kararını bozdu. Bozma kararı sonrası dosyaya yeniden bakan yerel mahkeme, önceki kararında direndi. Mahkemenin, kararında direnmesi üzerine, dosya Yargıtay Ceza Genel Kurulu’na gitti. Kurul, yerel mahkemenin kararını bozdu. Dosyaya yeniden bakan mahkeme bu kez, Güner Şenol, Ali Kara ile avukatlar Mustafa Fahri Refiğ ile Recep Can Doğancan’a, ‘nitelikli dolandırıcılık’ suçundan 4 yıl 2’şer ay, ‘resmi evrakta sahtecilik’ suçundan ise 2’şer yıl 11’er ay hapis cezası verdi.

4 sanığa, sahte senedin işleme konulması nedeni ile ceza verilmesine rağmen, icra işlemi ise sürdü. Sevinç’e yönelik, 26.5 milyon dolarlık alacak iddiası iki ayrı icra dosyası üzerinden yürütüldü. İstanbul 10. İcra Dairesi, Sevinç’in Göktürk’te bulunan 21 milyon liralık iki villası için icradan satış kararı verdi. Karara, İstanbul 16. İcra Hukuk Mahkemesi nezdinde itiraz edilse de sonuç değişmedi.

BÜYÜK BİR ORGANİZASYON

Cemalettin Sevinç’in avukatı Ümit Karadağ, “Burada müvekkilin böyle bir borcunun olmadığı açık. Rakam büyük olunca iyi bir organizasyon kurulmuş ne yazık ki. İşin kötü yanı kimi mahkemeler de bu sürece alet edildi. Devreye mafyadan isimler dahil edilmiş. Eğer bu satış durdurulamazsa, 89 yaşındaki bir insanın tüm mal varlığı birilerinin eline geçecek” dedi.

DOSYADAKİ DİKKAT ÇEKİCİ İSİM

Bu arada, dosyada temlik alacaklısı olarak yer alan bir firma ise dikkat çekti. Anılan firmanın sahiplerinden biri olan Bedri Şefik hakkında da çok sayıda ‘dolandırıcılık’ davası bulunuyor. Hürriyet’in daha önce de gündeme getirdiği Şefik, Bulgaristan devletini 3.9 milyon dolar dolandırmakla suçlanmıştı.