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27 ilde FETÖ operasyonları: 93 gözaltı

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İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 27 ilde FETÖ'ye yönelik 'Kıskaç-32' operasyonlarında 93 şüphelinin yakalandığını açıkladı.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Cumhuriyet başsavcılıkları ile Emniyet Genel Müdürlüğü Terörle Mücadele, İstihbarat ve Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele başkanlıkları koordinasyonunda, 27 ilde son 10 gündür devam eden 'Kıskaç-32' operasyonlarında; 93 şüphelinin yakalandığını, 3 ruhsatsız tabanca, 2 ruhsatsız av tüfeği, çok miktarda döviz ve Türk lirası ile çok sayıda doküman ve dijital materyalin ele geçirildiğini belirtti.

Yerlikaya, "Operasyonlarda yakalanan şüpheliler, örgütün 'Güncel yapılanması' içerisinde faaliyet yürütmek, ankesörlü telefonlarla örgüt içerisinde sorumlu şahıslar ile irtibatta bulunmak, ifade ve teşhislerde adları geçmek, örgütün kripto haberleşme programı ByLock kullanıcısı olma suçlarından aranıyordu. Ayrıca operasyonlarda FETÖ soruşturmaları kapsamında haklarında kesinleşmiş hapis cezası olanlar da yakalandı" açıklamasında bulundu. Cumhuriyet başsavcılıkları ve polisleri tebrik eden Yerlikaya, "FETÖ elebaşının ölümünden sonra da bu hain terör örgütüne yönelik yürüttüğümüz mücadelede hiçbir gevşemeye yer yok. Milli irademize darbe yapmaya yeltenen bu hain yapıyı temizleyene kadar mücadelemize devam edeceğiz" dedi.

 

 

 

Etiketler Ali Yerlikaya fetö gözaltı operasyon
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