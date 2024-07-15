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27 ilde FETÖ'cülere kıskaç: Çok sayıda gözaltı var

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İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 27 ilde FETÖ'ye yönelik ''Kıskaç-22'' operasyonlarında 74 şüphelinin gözaltına alındığını duyurdu.

Bakan Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Emniyet Genel Müdürlüğü İstihbarat Başkanlığı, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Başkanlığı ve Terörle Mücadele (TEM) Daire Başkanlığı koordinesinde; il emniyet müdürlüklerinin TEM ve KOM şubelerince Adana, Ankara, Antalya, Ardahan, Aksaray, Bartın, Bursa, Eskişehir, Erzurum, Gaziantep, Giresun, Hakkari, Isparta, İzmir, Karaman, Kocaeli, Konya, Kütahya, Kırşehir, Malatya, Manisa, Mersin, Ordu, Sakarya, Sivas, Şanlıurfa ve Tokat'ta FETÖ'ye yönelik 'Kıskaç-22' operasyonu düzenlendiğini belirtti.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 27 ilde FETÖ'ye yönelik ''Kıskaç-22'' operasyonlarında 74 şüphelinin gözaltına alındığını duyurdu.

'FETÖ'CÜLERE GÖZ AÇTIRMAYACAĞIZ'

Operasyonlarda 74 şüphelinin gözaltına alındığını kaydeden Yerlikaya, "Şüphelilerin; örgütün sözde 'adliye mahrem yapılanması, askeri mahrem yapılanması, emniyet mahrem yapılanması ve güncel yapılanması' içerisinde faaliyette bulundukları, ankesörlü telefonlarla iletişim kurdukları ve örgütün kripto haberleşme programı olan 'ByLock' kullanıcısı oldukları, ifade ve teşhislerde adlarının geçtiği ve FETÖ soruşturmaları kapsamında haklarında kesinleşmiş hapis cezası ve aranma kaydı bulunduğu tespit edildi. Operasyonlar sonucu çok miktarda döviz, Türk lirası ve altın ile çok sayıda dijital materyal ele geçirildi. Operasyonları gerçekleştiren kahraman polislerimizi tebrik ediyorum. Allah ayağınıza taş değdirmesin. Milletimizin duası sizinle. FETÖ'cülere göz açtırmayacağız. Aziz milletimizin duası ve destekleriyle terör örgütleri ve onların iş birlikçilerine karşı operasyonlarımız kararlılıkla devam edecek" dedi.

DHA

Etiketler fetö kıskaç operasyon Ali Yerlikaya
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