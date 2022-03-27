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27 Mart koronavirüs tablosu açıklandı

27 Mart koronavirüs tablosu açıklandı

Sağlık Bakanlığı, 27 Mart 2022 tarihine ait son koronavirüs verilerini paylaştı.

Sağlık Bakanlığı'nın internet sitesinde yer alan Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu'nun güncel verileri paylaşıldı.

Bakanlık tarafından açıklanan 27 Mart Pazar gününe ait verilere göre son 24 saatte  251 bin 242 test yapıldı.

Güncel verilere göre, 11 bin 194 yeni vaka tespit edilirken 64 kişi hayatını kaybetti.

Öte yandan son bir günde 15 bin 402 kişi sağlığına kavuştu.

 27 Mart koronavirüs tablosu

Etiketler 27 Mart koronavirüs tablosu vaka tablo istatistik covid-19 koronavirüs sağlık bakanlığı
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