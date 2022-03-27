27 Mart koronavirüs tablosu açıklandı

Sağlık Bakanlığı, 27 Mart 2022 tarihine ait son koronavirüs verilerini paylaştı.

Sağlık Bakanlığı'nın internet sitesinde yer alan Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu'nun güncel verileri paylaşıldı.

Bakanlık tarafından açıklanan 27 Mart Pazar gününe ait verilere göre son 24 saatte 251 bin 242 test yapıldı.

Güncel verilere göre, 11 bin 194 yeni vaka tespit edilirken 64 kişi hayatını kaybetti.

Öte yandan son bir günde 15 bin 402 kişi sağlığına kavuştu.