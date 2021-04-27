27 Nisan koronavirüs tablosu açıklandı

Türkiye'de koronavirüs nedeniyle son 24 saatte 346 kişi hayatını kaybetti, yeni vaka sayısı ise 43 bin 301 oldu.

27 Nisan 2021 Türkiye'nin güncel koronavirüs verileri açıklandı. Türkiye'de son 24 saatte 282 bin 192 Kovid-19 testi yapıldı, 43 bin 301 kişinin testi pozitif çıktı, 346 kişi hayatını kaybetti. Ağır hasta 3 bin 549 oldu, 45 bin 592 kişinin Kovid-19 tedavisinin/karantinasının sona ermesiyle iyileşen sayısı 4 milyon 167 bin 263'e yükseldi.