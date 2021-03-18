27. yaş gününde anılıyor: Ali İsmail Korkmaz hep 19 yaşında!

Gezi olayları sırasında Eskişehir’de darp edilerek öldürülen Ali İsmail Korkmaz, yaşasaydı bugün 27 yaşında olacaktı. Henüz 19 yaşındayken katledilen Ali İsmail, bugün ailesinin kurduğu ALİKEV tarafından online etkinliklerle anılacak.

Gezi direnişi sırasında Eskişehir’de karşıt görüşlü kişiler ve polis tarafından darp edilerek öldürülen Ali İsmail Korkmaz, doğum gününde anılıyor. 2013 yılında, henüz 19 yaşındayken katledilen Ali İsmail Korkmaz, hayattan koparılmasaydı bugün 27 yaşında olacaktı.

Ali İsmail'in, düşlerindeki dünyayı hayata geçirmek için ailesi tarafından kurulan ALİKEV, 27. doğum gününde Ali İsmail'i, Covid-19 sebebiyle online etkinliklerle anacak. 18 Mart akşamı saat 20.00’de Youtube üzerinden düzenlenecek anma programında Bandista, Ali İsmail’in 27. yaş günü için online konser verecek.

ALİ İSMAİL’İN ÖLDÜRÜLDÜĞÜ GÖRÜNTÜLERİ SİLEN KİŞİYE ‘İYİ HAL İNDİRİMİ’

Son olarak, Gezi direnişi sırasında öldürülen Ali İsmail Korkmaz’ın darp edildiği ana ilişkin görüntüleri sildiği tespit edilen bilirkişinin yargılandığı davada mahkeme, ‘gerçeğe aykırı bilirkişilik yapma’ suçundan önce 2 yıl hapis cezası verdi.

Mahkeme, daha sonra, verdiği bu cezadan ‘sanığın sabıkasız geçmişi, yargılama sürecindeki tutum ve davranışları, cezanın geleceği üzerindeki olası etkileri’ gerekçesiyle, “iyi hal indirimi” yaptı ve ceza 1 yıl 8 aya indirilerek bu cezayı da erteledi.