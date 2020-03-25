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2721 ÖĞRENCİ TÜRKİYE'YE GETİRİLDİ
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  3. 25 Mart 2020 07:19

2721 öğrenci Türkiye'ye getirildi

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, yurt dışında bulunan ve Türkiye'ye dönmek isteyen 2721 öğrencinin Türkiye'ye getirildiğini açıkladı.

2721 öğrenci Türkiye'ye getirildi
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Twitter hesabından açıklama yapan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay şunları söyledi:

"Ülkemize yönelik uçuşları durdurulan İngiltere, İrlanda, İsviçre, Polonya, İtalya, Mısır ve KKTC’de geçici olarak bulunan ve dönmek isteyen öğrencilerimizin tahliye işlemleri tamamlanmış, 2721 öğrencimiz Türkiye’ye getirilmiştir.

Öğrencilerimizin ulaşımları, Dışişleri, İçişleri, Sağlık, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlıklarımızın koordinasyonunda THY ile sağlanmıştır. Kovid-19 tedbirleri kapsamında öğrencilerimiz 14 gün karantinada kalacaktır. Şartlar ne olursa olsun vatandaşlarımız asla yalnız değildir."

DHA

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