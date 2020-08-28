Sıcak hava dalgası geliyor! Meteoroloji ve Valilik'ten uyarı!
Sıcak hava dalgası geliyor! Meteoroloji ve Valilik'ten uyarı!
Ağustos ayı kısa çalışma ve işsizlik maaşı ödemelerinin tarihi belli oldu
Ağustos ayı kısa çalışma ve işsizlik maaşı ödemelerinin tarihi belli oldu
Piyasalarda dalgalanma sürüyor! İşte dolar, euro ve altında son durum
Piyasalarda dalgalanma sürüyor! İşte dolar, euro ve altında son durum
Yeni yasaklar mı geliyor? Bakan Koca, 18 ilin sağlık müdürüyle görüştü
Yeni yasaklar mı geliyor? Bakan Koca, 18 ilin sağlık müdürüyle görüştü
  1. Anasayfa
  2. Güncel
  3. 28 Ağustos 2020 08:30

28 ilde FETÖ operasyonu: Çok sayıda gözaltı var

İzmir merkezli 28 ildeki operasyonda, FETÖ'nün TSK'deki mensuplarına ''mahrem imamlık'' yaptığı öne sürülen 59 şüpheliden 24'ü gözaltına alındı.

28 ilde FETÖ operasyonu: Çok sayıda gözaltı var
A+ A-
Haber3.com'a Google'da abone olun Google News

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı'nın, 'FETÖ/PDY'nin Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) yapılanması'nda faaliyet gösteren ve haklarında işlem yapılan örgüt mensuplarının ifadelerinden yola çıkarak, örgütün sözde üst düzeydeki 'mahrem abi'lerinin yakalanması için çalışma başlattı. Soruşturma kapsamında, 59 şüpheli hakkında yakalama kararı verildi. İzmir merkezli 13 ilde eş zamanlı operasyon başlatıldı. Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin operasyonunun devam ettiği ve şu ana kadar 24 şüphelinin gözaltına alındığı öğrenildi. Sağlık kontrolünden geçirilen şüpheliler, daha sonra TEM Şube'ye götürüldü. 


 

DHA

Haber3.com'a Google'da abone olun Google News
operasyon , izmir , gözaltı , fetö
SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR SİTENE EKLE RSS BİZE ULAŞIN KÜNYE İNSAN KAYNAKLARI REKLAM