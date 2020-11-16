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  3. 16 Kasım 2020 13:55

28. İTÜ Sektör Günleri başlıyor

İTÜ Endüstri Mühendisliği kulübünün 28 yıldır düzenlediği İTÜ Sektör Günleri, kariyerlerini hangi sektörde yapmak istediklerine karar veremeyen, sektörleri tanımak isteyen öğrencilere yol göstermek için 28'inci kez düzenleniyor.

28. İTÜ Sektör Günleri başlıyor
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28. İTÜ Sektör Günleri etkinliğimiz hangi sektörde çalışmak istediğine karar veremeyen ve çeşitli sektörlerde çalışmış deneyimli insanları tanımak isteyen öğrencilere kariyer planlarında onlara yol göstermeyi hedefliyor.

28. İTÜ Sektör Günleri etkinliğimiz bu sene " 4 Sektör 4 Lider " konseptiyle Sağlık, Bilişim ve Teknoloji, Otomotiv ve Savunma sektörlerinde gerçekleşecek.

Katılımcılar bu 4 sektörün lider firmalarından gelen üst düzey yöneticilerin deneyimlerini ve konuşmalarını dinleyip 4 farklı sektör hakkında bilgiler edinecek.

Her okuldan öğrenciye açık olan etkinliğimiz bu sene online bir platformda 19 Kasım Perşembe günü gerçekleşecek.

28. İTÜ Sektör Günleri başlıyor
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