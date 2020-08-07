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  3. 07 Ağustos 2020 08:39

280 milyon TL'lik ihaleyi kazanan Bilal Erdoğan'ın sınıf arkadaşı çıktı!

TMSF’nin İstanbul'da sahip olduğu arsa üzerine yapılacak konut, işyeri ve sosyal tesisler inşaatı ihalesini kazanan firmanın sahibi Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın oğlu Bilal Erdoğan'ın sınıf arkadaşı çıktı.

280 milyon TL'lik ihaleyi kazanan Bilal Erdoğan'ın sınıf arkadaşı çıktı!
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Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF) da inşaat işine girdi. TMSF’nin Ataşehir’de sahip olduğu arsa üzerine yapılacak konut, işyeri ve sosyal tesisler inşaatı işini pazarlık usulüyle ihaleye çıkardı.

En uygun teklifi 280.4 milyon TL ile veren ve ihaleyi alan şirketler inşaata başladı.

ANKA’nın haberine göre, ortaklık 1 Nisan 2020’de araziyi teslim aldı, inşaata başladı. İnşaatın teslim tarihi ise 1 Nisan 2022 olarak belirlendi. İhaleyi kazanan iki şirketten birinin sahibinin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın oğlu Bilal Erdoğan’ın imam-hatip lisesinden arkadaşı olduğu ortaya çıktı.

ANKA

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