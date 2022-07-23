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289 terörist etkisiz hale getirildi

Mehmetçik'in Irak'ın Kuzeyi'nde bölücü terör örgütüne yönelik başlattığı Pençe - Kilit Operasyonu'nda 3 ay geride kalırken bugüne kadar 289 terörist etkisiz hale getirildi.

Milli Savunma Bakanlığı, Irak'ın Kuzeyinde 17 Nisan'da başlatılan Pençe-Kilit Operasyonunda bugüne kadar 289 PKK'lının etkisiz hale getirildiğini ve 330 mağara ile sığınağın imha edildiğini duyurdu. Konuyla ilgili bir de video yayınlayan MSB, videoda operasyonlar çerçevesinde ele geçirilen malzemeler ve mühimmatlara ilgili bilgilere ve görüntülere yer verdi. Yapılan açıklamada ise, “Irak'ın kuzeyinde 17 Nisan 2022'de başlatılan Pençe-Kilit Operasyonu ile 289 PKK'lı teröristi etkisiz hale getiren Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz; tespit ettiği ve içerisinde çok sayıda silah, mühimmat ve yaşam malzemesi bulunan 330 mağara ve sığınağı da imha etti” denildi.

Etiketler mehmetçik asker operasyon terör terörist tsk msb milli savunma bakanlığı
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