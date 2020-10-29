29 Ekim'de PKK'lı hainler unutulmadı! Tam 12'den vurduk!

MSB'den yapılan açıklama şöyle:

Terör örgütü PKK’ya yönelik operasyonlarımız kararlılıkla sürüyor. Irak kuzeyindeki Gara bölgesinde keşif ve gözetleme vasıtalarıyla tespit edilen ve eylem hazırlığında olduğu belirlenen 2 PKK'lı terörist, düzenlenen hava harekâtıyla etkisiz hale getirildi.