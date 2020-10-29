  1. Anasayfa
  2. Güncel
  3. 29 Ekim 2020 08:31

29 Ekim'de PKK'lı hainler unutulmadı! Tam 12'den vurduk!

Türkiye Cumhuriyeti, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nın 97'nci yılını kutlarken içeride ve dışarıda tüm bölücülerle mücadelesini sürdürüyor. Bölücü terör örgütüne dün gece yarısı bir darbe daha vuruldu.

A+ A-

MSB'den yapılan açıklama şöyle:

Terör örgütü PKK’ya yönelik operasyonlarımız kararlılıkla sürüyor. Irak kuzeyindeki Gara bölgesinde keşif ve gözetleme vasıtalarıyla tespit edilen ve eylem hazırlığında olduğu belirlenen 2 PKK'lı terörist, düzenlenen hava harekâtıyla etkisiz hale getirildi.

terör , pkk , terörist , msb
SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR SİTENE EKLE RSS BİZE ULAŞIN KÜNYE İNSAN KAYNAKLARI REKLAM