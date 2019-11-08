29 Ekim'i kana bulayacaklardı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar savcısı tarafından hazırlanan tutuklama istemli sevk yazısında, şüphelilerin DEAŞ terör örgütü adına İstanbul’da faaliyet yürüttükleri belirtilerek, 29 Ekim 2019 tarihinde yapılacak Cumhuriyet Bayramı kutlamalarına çalıntı araç ve temin edecekleri silahla eylem yaparak kana bulayacakları anlatıldı. Sevk yazısında, elde edilen istihbari bilgi sonucunda yapılan çalışmalarda şüphelilerin 29 Ekim bayramı öncesi yakalandığı belirtildi.

ÖRGÜTE İLİŞKİN DİJİTAL MATERYALLER BULUNDU

Sevk yazısında, şüphelilerden elde edilen dijital materyallerde DEAŞ terör örgütüne ait videolar, ses kayıtları, sözde DEAŞ bayrağı resimleri ve araç GPS devre dışı bırakma konusunda bilgi içeren ekran görüntüsünün bulunduğu belirtildi.

1.2 MİLYON MEVDUATA RASTLANDI

Sevk yazısında, şüpheli R. K. ile ilgili TEM Daire Başkanlığınca hazırlanan MASAK raporuna yer verildi. Raporda, şüpheli R. K.’nın örgüte üye olma suçundan hakkına soruşturma veya dava yürütülen çok sayıda şahısla para transferi ilişkisi olduğunun, şüphelinin geliri ile orantısız şekilde yaklaşık 1.2 milyon TL mevduatı ne yaptığının anlaşılamadığı, şüphelinin bu parayı ülke içerisinde örgüt faaliyetlerinde kullanılmak üzere koordine ettiğinin değerlendirildiği belirtildi.

‘İNTİKAM EYLEMİ’ DENİLDİ

Sevk yazısında şu ifadelere yer verildi: “DEAŞ terör örgütünün sözde lideri Ebu Bekir El Bağdadi’nin öldürüldüğü haberlerinin akabinde örgütün sözde Türkiye vilayeti olarak addettiği Türkiye Cumhuriyeti Devleti’nden intikam almak amacıyla eylem yapmak istediği” belirtildi. 8 kişi ‘Silahlı terör örgütüne üye olmak’ suçundan tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edildi.