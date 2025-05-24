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2'si kırmızı bültenli 3 suçlu Türkiye'ye iade edildi

2'si kırmızı bültenli 3 suçlu Türkiye'ye iade edildi
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İçişleri Bakanı Ali Yerlikiaya, 2'si kırmızı bültenle aranan 3 suçlunun, Almanya ve Hırvatistan'da yakalanarak Türkiye'ye iadesinin sağlandığını duyurdu.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, uluslararası düzeyde aranan suçluların yakalanmasına yönelik Adalet Bakanlığı ve Emniyet Genel Müdürlüğü Interpol-Europol Daire Başkanlığı koordinesinde yürütülen operasyona ilişkin sosyal medya hesabından paylaşım yaptı. Buna göre; 'Uyuşturucu ve uyarıcı madde ticareti yapma, sağlama' suçundan kırmızı bültenle uluslararası seviyede aranan Ç.A. Almanya'da, 'Reşit olmayan kişiye cinsel saldırı' suçundan kırmızı bültenle uluslararası seviyede aranan M.D.Ç. Hırvatistan'da, 'Uyuşturucu ve uyarıcı madde ithal etmek' suçundan ulusal seviyede aranan H.D. Almanya'da yakalanarak, Türkiye'ye iadeleri sağlandı. 

DHA

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Etiketler kırmızı bülten suçlu türkiye iade
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