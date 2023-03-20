3 bakan sel bölgesinde: Hasar tespiti yapılan yerlerde ödemeler yapıldı.

İçişleri Bakanı Soylu, Hazine ve Maliye Bakanı Nebati ile Tarım ve Orman Bakanı Kirişçi, Şanlıurfa Afet Koordinasyon Merkezi’nde açıklamalarda bulundu.

İçişleri Bakanı Soylu, Hazine ve Maliye Bakanı Nebati ile Tarım ve Orman Bakanı Kirişçi, Şanlıurfa Afet Koordinasyon Merkezi’nde açıklamalarda bulundu.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu yaptığı açıklamada, "Şanlıurfa'da 10 bin 686 personelle çalışmaların yürütüldüğünü belirterek, "Şanlıurfa'da 10 bin 686 personel çalışmaları yürütüyor. 810 ulaşım aracı görev yaptı. Şanlıurfa dışından 40 belediye aracı ve personelleriyle burada görev yaptılar. 13 konut ağır hasarlı ve yıkılma konumuna geldi. 812 araç hasar gördü. Bir kısmı pert, bir kısmı tamir edilecek. 1499 eşya hasar gördü" dedi.

AFAD tarafından 10'ar bin lira olmak üzere 25 bin lira yardım yapıldığını kaydeden Soylu, 1161 vatandaşımıza can suyu olarak AFAD tarafından 10'ar bin lira olmak üzere 25'er bin lira yardım yapıldı. İş yerlerine de 10'ar bin lira can suyu ödemesi yapıldı. Araçlar la ilgili arkadaşlarımızın çalışmaları devam ediyor" dedi.

Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci'nin açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

Şanlıurfa'da 16, Adıyaman’da 4 toplamda 20 hayatını kaybeden kardeşlerimize Allah’tan rahmet diliyorum. Kamu olarak 98 iş makinası, 55 arazözümüz, ,150 orman çalışanımız olmak üzere sahada hizmet veriyorlar. İhtiyaç olduğunda sayıların artırılması mümkün. Şu an da yeterlilik görüyoruz.

SIRRIN VE KARAKOYUN DERESİ'NDE DERE ÜSTÜ AÇILMASI ÇALIŞMALARINI TAMAMLAYACAĞIZ"

Arazözler balçıkla sıvanmış zeminlerin temizlenmesi konusunda sağladığı katkı önemli. 3 derenin taşkın yaşamamak üzere çalıştırılması konusunda yoğun gayret içerisindeler. Bunun kabul edilebilir yanı yok. Derelerin yeterli olması, üstlerinin kapatılmaması çok önemli.

Sırrın ve Karakoyun Deresi'nde dere üstü açılması çalışmalarını tamamlayacağız. Bundan sonra yapılmasını istediğimiz derelerin belirli altgeçit altından geçiyor olmasını dikkate alarak yeni projelendirme çalışması içerisindeyiz.

"HASAR TESPİTİ YAPILAN YERLERDE ÖDEMELER YAPILDI"

Hazine ve Maliye Bakanı Nebati de "Sel bölgesinde çalışmalar yüzde 90'ın üzerinde bitmiştir. Hasar tespiti yapılan yerlerde ödemeler yapıldı." şeklinde konuştu.