3 barış akademisyeni hakkında mahkemeden karar

“Bu Suça Ortak Olmayacağız” başlıklı bildiriyi imzalamalarının ardından Olağanüstü Hal (OHAL) döneminde yayımlanan Kanun Hükmünde Kararname’lerle (KHK) üniversitelerdeki görevlerinden ihraç edilen akademisyenlerin hakkında açılan davalarda yeni beraat kararları veriliyor.

AYM kararı sonrası ikinci beraat

Anayasa Mahkemesi’nin (AYM) hak ihlali kararının ardından ilk beraat eden akademisyen İstanbul 30’uncu Ağır Ceza Mahkemesi’nde yargılanan Arş. Gör. Özlem Şendeniz oldu.

Şendeniz’in ardından barış akademisyenlerine ilişkin bir beraat kararı da Diyarbakır 11’inci Ağır Ceza Mahkemesi tarafından verildi. Dicle Üniversitesi’nden KHK ile ihraç edilen Prof. Dr. Fikret Uyar, Prof. Dr. Süleyman Kızıl ve Prof. Dr. Murat Biricik hakkında ‘Terör örgütü propagandası yapmak’ suçlamasıyla açılan davada mahkeme beraat kararı verdi.

SAVCILIK AYM KARARINI HATIRLATTI

Akademisyenlerin yargılamasında esas hakkında mütalaasını veren iki savcı da Anayasa Mahkemesi’nin hak ihlali kararını hatırlatarak akademisyenlerin beraatini talep etti.