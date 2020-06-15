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  3. 15 Haziran 2020 13:18

3 bin 323 ürüne 43.6 milyon TL ceza!

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, bu yılın ilk çeyreğinde yapılan denetimler sonucu uygunsuz bulunan 2 bin 798 ve güvensiz bulunan 525 ürüne toplamda 43.6 milyon TL ceza verildiğini açıkladı.

3 bin 323 ürüne 43.6 milyon TL ceza!
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Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, “Bu yılın ilk çeyreğinde Piyasa Gözetimi ve Denetimi faaliyetleri çerçevesinde 35 bin 370 parti ürün denetlenirken, bunların 2 bin 798'i uygunsuz, 525'i güvensiz bulundu. Bu ürünlere yönelik toplam 43,6 milyon lira ceza uygulandı.” dedi.

6 MİLYON ÜRÜNE İZİN VERİLMEDİ

Bakan Pekcan, bu yılın ilk çeyreğinde 1 milyar 300 bin ithal ürünün denetlendiğini, bu denetimler sonucu uygunsuz bulunan yaklaşık 6 milyon ürünün ülkeye girişine izin verilmediğini söyledi.

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