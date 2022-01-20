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  3. 3 dekan görevden alınmıştı... Boğaziçi Üniversitesi Rektörü'nden ilk açıklama

3 dekan görevden alınmıştı... Boğaziçi Üniversitesi Rektörü'nden ilk açıklama

3 dekan görevden alınmıştı... Boğaziçi Üniversitesi Rektörü'nden ilk açıklama

Boğaziçi Üniversitesi Rektörü Naci İnci, 3 dekanın görevlileri ile ilgili işledikleri disiplin suçları nedeniyle YÖK tarafından görevden alındıklarını söyledi.

Rektör atamalarına karşı protestoların devam ettiği Boğaziçi Üniversitesi'nde, Fen Edebiyat Fakültesi dekanı Prof. Dr. Özlem Berk Albachten, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi dekanı Prof. Dr. Metin Ercan ve Eğitim Fakültesi dekanı Prof. Dr. Yasemin Bayyurt dün görevden alındı. Rektör İnci, tartışma yaratan kararla ilgili olarak Twitter hesabından açıklama yaptı.

Yeni atamaların en kısa sürede yapılacağını söyleyen İnci, şu ifadeleri kullandı:

"Üniversitemizin Eğitim F., Fen Edebiyat F., İktisadi ve İdari Bilimler F. dekanları hakkında görevleri ile ilgili işledikleri disiplin suçları nedeniyle açılan soruşturmalar sonucu, YÖK görevde bulunan üç öğretim üyesinin dekanlık görevinden alınmasına karar vermiştir. Görevden alınan dekanların yerine görevlendirmeler en kısa sürede yapılacaktır. Boğaziçi Üniversitesi şimdiye kadar olduğu gibi bundan böyle de akademik kalitesini özenle sürdürecek ve karar mekanizmalarının sağlıklı şekilde çalışması için gereğini yerine getirecektir." 

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Etiketler boğaziçi üversitesi rektör naci inci dekan görevde alma
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