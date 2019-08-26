3. Edremit Kitap Fuarı coşku ile sona erdi

Fuarın son günü, Avcılar Belediye Başkanı Av. Turan Hancerli, Şişli Belediye Başkanı Muammer Keskin, Küçükçekmece Belediye Başkanı Kemal Çebi ve Edremit Belediye Başkanı Selman Hasan Arslan, dayanışma amacıyla Silivri’de tutuklu olan CHP Parti Meclisi üyesi Eren Erdem’in kitaplarını imzaladılar. Gazeteci Barış Terkoğlu, İsmail Saymaz ve yazar İhsan Eliaçık’ın söyleşileri ise oldukça etkileyiciydi.

Fuarın son günün ilk söyleşisini Avcılar Belediye Başkanı Turan Hancerli, Şişli Belediye Başkanı Muammer Keskin, Küçükçekmece Belediye Başkanı Kemal Çebi yaptı. CHP Önceki İlçe Başkanı Yurt Yıldırım’ın yönettiği söyleşide öne çıkan bazı başlıklar unlar oldu:

HANÇERLİ: ASIL HİZMET YOKSULA VE DEZAVANTAJLI GRUPLARA OLMALI

Merkezi yönetimin yerel yönetimlere müdahaleler edeceğini biliyoruz ama buna rağmen başka bir yerel yönetim mümkün” diyen Avcılar Belediye Başkanı Turan Hançerli şunları söyledi:

GSMH’nın yüzde 82’si hala merkezi hükümet kullanıyor. Yerel yönetimlerin, belediyelerin kullandığı kaynak ise sadece yüzde 18. Yerel yönetimlerin kaynakları çok sınırlı. Ancak vatandaş açısından en çok hizmet aldığı yer belediyeler, bu sistem değişmeli, belediyelerin kaynakları artmalıdır. Yerel yönetimlerde de israf var ama asıl israf merkezi yönetimlerde…

Genel Başkanın yerel yönetimler için 7 emri önemli. Kaynaklar şeffaf ve hesap verebilir olmalı. Harcadığımız her kuruşunun hesabını halka vereceğiz. Asıl hizmet yoksullara, darda olanlara, dezavantajlı gruplara olmalı, biz de bu gruplara hizmeti birinci sıraya koyacağız.

KESKİN: DOĞRUDAN DEMOKRASİYİ İŞLETECEĞİZ

“Seçmenler seçtikleri yerel yöneticileri sadece izliyorlar. Seçim kampanyaları boyunca ortaya atılan projelerin uygulanıp uygulanmadıklarını görme şansı yok. Seçmen mevcut sistemde hep altta kalıyor. Seçmenle belediye başkanı arasında çok ara yönetici ve bürokrasi var, bu sistemi değiştireceğiz” diyen Şişli Belediye Başkanı Muammer Keskin katılımcılık vurgusu yaptı:

Mevcut belediye sisteminden demokrasi çıkmaz. Bu sistem topluma yabancılaşmayı beraberinde getiriyor. Bu pramidi tersine çevirmeli. Toplumcu belediyecilik katılımcılığı arttırmalı. Bunun ilk ayağı her mahallede Mahalle Meclisi ve Mahalle Meclis Konseyleri kurmaktan geçer. Biz Şişli’de 25 mahallede bunu yaptık. Mahalle Meclisleri’ni karar sürecine katacağız. Kent Konseyini çalıştıracağız, doğrudan demokrasiyi işleteceğiz...

ÇEBİ: BELEDİYE BAŞKANI KİBİRLİ OLMAMALI

“Başka bir yerel yönetim kentte adaleti sağlamaktan geçer. Kentin çocuklarının bir kısmı betonda, bir kısmı da çim sahada top oynarsa orada adalet olmaz. Kent yoksul ve zengin mahaller olarak bölünmekten kurtulursa başka bir yerel yönetim o zaman olur” diyen Küçükçekmece Belediye Başkanı Kemal Çebi “sol ve sosyal demokratlar bunu yapar” vurgusu yaparak şunları söyledi:

Başka bir yerel yönetim kent yoksulluğunu çözerek, eşit koşulları yaratarak olur, kentte barışı öne çıkarmakla olur, şeffaf ve hesap verilebilir olmakla mümkün olur.

Başka bir yerel yönetim belediye başkanlarının kibirli olmayı reddetmesiyle başlar.

Başka bir yerel yönetimi sol, sosyal demokrat belediyeler hayata geçirir, solcu, sosyal demokrat belediyeler bunları yaparak kenti yeniden inşa edebilir, kent kültürünü, kente saygıyı yeniden hakim kılabilir.

TÜRKİYE VE TARİKATLAR

CHP Edremit Gençlik Kolları Başkanı Yusuf Yavuz’un yönettiği ve Gazeteci, Yazar Barış Terkoğlu’bun katıldığı söyleşide, Terkoğlu, son kitabı Me-Tas-Taz üzerinden “FETÖ’den boşalan koltuklara hangi tarikatlar nasıl yerleşti” sorusunun yanıtını belgeleriyle açıkladı.

Gazeteci ve yazar Tevfik Mustafa Kızgınkaya’nın yönettiği ve İhsan Elaçık’ın katıldığı söyleşide ise, İhsan Eliaçık, 1980 öncesi Akıncılarla başlayan siyasi serüvenin 2010’larda nasıl “anti-kapitalis Müslümanlığa” döndüğünü çok güzel bir dille anlattı ve sistemle hesaplaştıkları için, her dönem 1980’de, 1997’de ve şimdi de yargılandığını söyledi..

Gazeteci Necdet Saraç’ın yönettiği ve fuarın son programı olan ve İsmail Saymaz’ın katıldığı söyleşide, Saymaz, “Kimsesizler Cumhuriyeti”nden başlayarak “Şehvetiye Tarikatı” başlıklı kitabını, tarikat yurtlarında ve tarikat evlerinde yaşananları tek tek anlattı…

TEŞEKKÜRLER EDREMİT

Fuarın kooridnasyonunu sağlayan Necdet Saraç, CHP Genel Başkan Yardımcısı Yıldırım Kaya’nın kısa teşekkür konuşmalarındna sonra Edremit Belediye Başkanı Selman Hasan Arslan fuara katkı sunan herkese tek tek teşekkür etti. Fuarın önemine vurgu yaparak “Edremitlilerden aldığımız büyük destek nedeniyle seneye 4. Edremit Kitap Fuarı’nı daha da güçlü düzenleyeceklerini” söyledi.

Fuar, Sabahattin Ali’nin sözlerini yazdığı “Aldırma Gönül” şarkısının hep bir ağızdan söylenmesi ile son buldu.