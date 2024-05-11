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3 emniyet görevlisine soruşturma

3 emniyet görevlisine soruşturma
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A.B.K. suç örgütüne ilişkin iddialarda adı geçen ve görevden uzaklaştırılan Ankara İl Emniyet Müdürlüğünde görevli kamu görevlileri hakkında resen soruşturma başlatıldı.

A.B.K. suç örgütüne ilişkin 61 sanığın yargılandığı davaya, Ankara 32. Ağır Ceza Mahkemesince devam ediliyor.

Suç örgütüne yönelik iddialarda adı geçen Ankara İl Emniyet Müdürlüğünde görevli kamu görevlileri hakkında Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca resen soruşturma başlatıldığı öğrenildi.

Soruşturma aşamasında gizli tanık olan ve yurt dışına kaçtığı öne sürülen S.S'nin, yurt dışına kaçırılmasında ihmali olan kamu görevlileri hakkındaki işlemlerin devam ettiği, İçişleri Bakanlığı Teftiş Kurulu raporunun hazırlanmasının ardından şüpheliler hakkında adli işlemlerin başlatılacağı belirtildi.

İçişleri Bakanlığı da 9 Mayıs'ta başkentteki organize suç örgütüne yönelik soruşturma kapsamında Ankara İl Emniyet Müdür Yardımcısı, Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürü ve Müdür Yardımcısı'nın görevlerinden uzaklaştırıldığını duyurmuştu.

AA

Etiketler ankara il emniyet müdürlüğü kamu görevlisi
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