3 haftadır kayıp olarak aranıyordu! Cansız bedeni parçalanmış halde bulundu

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Birecik ilçesi kırsalındaki Keskince Mahallesi yakınlarından geçen Fırat Nehri kıyısında erkek cesedi görenler, durumu güvenlik güçlerine bildirdi.
Ekipler tarafından olay yerinde yapılan incelemede, cesedin, ailesi tarafından 3 hafta önce kayıp başvurusu yapılan Muzaffer Ö'ye (46) ait olduğu tespit edildi.
YABANİ HAYVANLAR TARAFINDAN PARÇALANMIŞ
Yabani hayvanlar tarafından da parçalandığı tespit edilen ceset, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.
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